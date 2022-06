TEN : 10 secondes pour sortir

Publié le Mardi 7 juin 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Crève et recommence

On ne fera pas de mauvaise vanne sur les 10 secondes du jeu. Sylvain en a marre qu'on parle de sa vie sexuelle. On vous dira simplement que Ten est un jeu de puzzle/réflexion/platefomes dans lequel vous avez 10 secondes, pas une de plus, pour passer le niveau.Ce die, retry, die encore, retry encore, die une nouvelle fois, retry toujours, die encore, jette la manette, retry après s'être calmé... au style graphique minimaliste vient de sortir sur Steam Il est vendu moins de 5 € et vous avez même accès à une démo pour tester le jeu avant de l'acheter.