(TEST) HyperX Clutch Wireless (PC, mobile)

Publié le Mardi 7 juin 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une des meilleures manettes pour mobile

Question gamer, j'suis un vieux d'la vieille. Autant dire que jouer avec un mobile, très peu pour moi. Je reste fidèle à mon PC et joue les infidèles en siwtchant entre les consoles. A l'occasion, si la nostalgie m'en prend, je ressorts une Megadrive, SNES ou même ma bonne vieille Colecovision.Mais jouer sur mobile ? Très peu pour moi.Et puis HyperX m'a proposé de tester sa dernière manette. Pour PC et mobile. Et... ça a presque failli me faire changer d'avis...