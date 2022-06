- Détendez-vous cet été avec Deer Journey

Publié le Mercredi 8 juin 2022 à 09:45:00 par Walid Hamadi

Promis pas de chasseur dans le jeu

Avant que la planète ne nous claque entre les doigts, prenez une fausse bouffée d’oxygène et de verdure dans Deer Journey. Comme son nom l’indique, le jeu suit à la troisième personne le périple d’un jeune faon dans l’immensité du monde sauvage. Le pauvre a été exclu de sa famille car il était en partie albinos et se retrouve désormais seul. L’essentiel de l’expérience reposera sur les paysages, les bruitages et la musique.



Ce simulateur de marche sortira le 21 Juillet prochain sur Steam seulement en anglais et espagnol pour le moment. Le développeur a pris le parti de ne pas faire durer l’expérience plus d’une heure, c’est pourquoi il ne coûtera que 5,99$.