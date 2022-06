- Annonce de l’Edition Spéciale de Art of Rally

Publié le Mercredi 8 juin 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogné

A fond les ballons !

Meridiem Games annonce la sortie d’une jaquette spéciale de Art of Rally, le jeu de course de rallye de Funselektor Labs Inc. et de Serenity Forge pour Playstation 5 et Nintendo Switch. Pour le moment, pas beaucoup de détails sur cette édition spéciale, mais Meridiem Games nous assure plus d’informations seront révélées dans peu de temps !Rappelons donc que Art of Rally est un jeu de rallye par les créateurs d’Absolute Drift, dans lequel vous conduisez votre véhicule en vue du dessus dans des environnements aux couleurs chatoyantes. Le jeu se veut pour les débutants comme pour les vétérans, proposant des challenges pour tous les niveaux, et permettant aux joueurs d’utiliser toute une gamme de techniques de courses légendaires comme le Scandinavian Flick ou le virage au frein à main !