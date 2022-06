- Un premier aperçu du gameplay de MX vs ATV Legends

Publié le Mercredi 8 juin 2022 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Pour changer des voitures : un jeu de motos !

THQ Nordic et Rainbow Studios nous offrent une première vidéo de gameplay sur leur jeu de moto qui sortira le 28 : MX vs ATV Legends. Il est prévu sur Xbox One et Series, PS4 et PS5 mais également sur PC.La vidéo propose de découvrir les différents véhicules à la disposition des futurs joueurs mais également les différentes cabrioles que vous pourrez effectuer.Vous pourrez également découvrir le 28 juin un mode carrière très complet, l’environnement ouvert des côtes californiennes et un mode qui vous plongera sur des circuits sauvages au cœur de la nature, jusqu’à 2 joueurs en écran partagé et 16 joueurs en ligne.