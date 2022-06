Dave the Diver s'offre une démo

Publié le Jeudi 9 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Poisson cru

Mélange amusant d'exploration sous-marine et de gestion d'un restaurant... de sushis, Dave the Diver sortira cette année sur Steam . En attendant, une démo, gratuite bien entendu, est disponible.Dans le jeu, vous plongez au plus profond des océans pour trouver de nouvelles espèces sous-marines, tout en évitant de vous faire boulotter par les plus agressives.Une fois récupéré des ingrédients frais, vous pourrez les préparer dans votre restaurant et les servir à vos clients.A découvrir via une nouvelle vidéo :