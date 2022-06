- L'évènement Extravaganza débarque dans New World

Publié le Mercredi 8 juin 2022 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

de l'XP à gogo

Dans New World, ce mois de juin sera accompagné de l'Événement XP "Extravaganza" qui prend la forme d'une série d'événements d'XP bonus vous permettant de maximiser vos personnages en montant le niveau de leurs armes, leurs compétences de métier et bien plus encore.Et pour lancer les festivités, l'XP des armes est doublé du 6 au 9 juin ! Ce bonus comprend : Épée, Rapière, Hachette, Lance, Hache double, Marteau d'armes, Arc, Mousquet, Tromblon, Bâton de feu, Bâton de vie, Gantelets de glace et Gantelets du néantAvec toutes les nouveautés du jeu, cet évènement est l'occasion rêvée de tenter de nouvelles choses. (En cadeau voici un trailer sur une des armes concernées : le Tromblon).