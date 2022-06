- Firegirl : Hack ‘n Splash Rescue DX sort sur consoles

Publié le Mercredi 8 juin 2022 à 11:20:00 par Ambre Cogné

Ça va chauffer !

Thunderful Publishing nous annonce la sortie du jeu de Dejima, Firegirl : Hack ‘n Splash Rescue DX pour le 22 Juin, et une mise à jour de la version PC ce même jour ! Dans le rôle d’une pompier armée d’une hache et d’une lance à incendie, vous devrez vous frayer un chemin à travers des niveaux embrasés pour sauver les civils (et les chats !).Cette version DX est révisée et rééquilibrée, avec de nouveaux ennemis, des environnements retravaillés, une courbe de difficulté repensée et un arbre d’améliorations plus simple. On nous promet que ces changements sauront rendre certains styles de jeux plus viables, ce qui devrait aider à diversifier le gameplay !