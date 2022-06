Lumote: The Mastermote Chronicles, puzzles et plateformes

Publié le Jeudi 9 juin 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

P'tites bestioles

Sorti il y a quelques semaines sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, Lumote: The Mastermote Chronicles est un jeu de plateformes et de puzzles développé par Luminawesome Games Ltd et édité par Wired Productions.Dans Lumote: The Mastermote Chronicles, vous incarnez une petite créature sous-marine qui évolue dans les profondeurs bioluminescentes, au rythme de sons électroniques.Pour vous inciter à jouer au jeu, les développeurs ont préparé un "accolade trailer", qui regroupe toutes les belles choses racontées sur le jeu par les journalistes.