Orcs Must Die! 3 est disponible sur PS5

Publié le Jeudi 9 juin 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Massacre d'espèce

Sorti en juillet de l'année dernière, le jeu Orcs Must Die ! 3 débarque enfin sur PS5. Si vous avez acheté la verison PS4, vous pouvez l'upgrader gratuitement. Les sauvegardes sont compatibles entre les deux consoles.Signé Robot Entertainment, Orcs Must Die ! 3, est la suite des célèbres tower-defense et apporte une nouvelle campagne au jeu de meurtres d’orcs en masse. Les joueurs auront plus d’armes et plus de pièges qu’ils devront utiliser contre des ennemis plus diversifiés, notamment dans le nouveau Scramble Mode dans lequel les héros doivent s’adapter à une série de défis et de changements dans l’environnement.Il y aura aussi les scénarios et les machines de guerre qui offriront une nouvelle et massive échelle de destruction. Mais ce jeu marque également le retour de certains favoris des fans, comme les défis hebdomadaires et le mode sans fin pour continuer votre massacre.