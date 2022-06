Black Adam : découvrez la bande-annonce du nouveau DC Comics

Publié le Jeudi 9 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Euh... c'est une parodie ?

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens dieux – et avoir été emprisonné dans la foulée –, Black Adam (Dwayne Johnson) est libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne…

Il s'appelle Adam, il est noir, donc on l'appelle Black Adam. Si c'était une fille blanche répondant au nom d'Eve, on l'appellerait White Eve. Mais non, là, c'est Black Adam. Et c'est un nouveau super-héros qui débarque chez Marvel, parce qu'ils étaient persuadés qu'on n'en avait pas déjà assez.Black Adam est un film réalisé par Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) avec Dwayne Johnson dans le rôle-titre, mais aussi Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell et Bodhi Sabongui. Que des méga-stars. Ah, si, pardon, Pierce Brosnan fera une apparition dans le film.Black Adam est attendu pour le 19 octobre en France, au cinéma.