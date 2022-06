The Cycle: Frontier, la présaison est lancée

Publié le Jeudi 9 juin 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Ouais, enfin, le jeu est sorti quoi...

The Cycle : Frontier, le nouveau FPS de YAGER, lance sa Saison 1 le 22 juin, disponible gratuitement pour PC sur les plateformes Steam et Epic Games Store. Il s'agit d'un PFS free-to-play mélangeant coop, PvE et PvP, dans un monde de Science-FictEn attendant, une présaison vient d'être lancée (allez comprendre...) avec de nouvelles mises à jour et améliorations. Les développeurs expliquent avoir épluché et sélectionné les meilleurs retours des 900 000 joueurs de la bêta pour mettre en place ces améliorations.Il n'y aura pas de remise à zéro lors du lancement de la Saison 1. D'où notre interrogation sur cette présaison qui, finalement, correspond au lancement du jeu et de la saison 1, non ?