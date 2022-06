Evil West annoncé pour le 20 septembre

Publié le Jeudi 9 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Il est où le poncho ?

Développé par Flying Wild Hog et édité par Focus Home Interactive, Evil West est un jeu d'action, jouable en solo ou en coop, qui se déroule au Far-West dans une ambiance Dark Fantasy.Prévu pour l'année dernière, bien à la bourre, le jeu sortira finalement le 20 septembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Vous allez incarner un chasseur de primes qui traque des monstres : vampires, loups-garous, démons... le tout dans une ambiance Far-West, donc.