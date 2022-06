L'iconique Guile est annoncé dans le casting de Street Fighter VI

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

America fuck yeah !

La légende américaine Guile revient bomber le torse aux côtés de Chun-Li, Ryu, Luke et Jamie, légendes et nouveaux venus qui composent ensemble les premiers membres de Street Fighter 6.Au programme on a du très lourd, en effet Guile revient plus dangereux que jamais, la plupart de ses mouvements proviennent de son arsenal classique, et il aura le droit à de nouvelles attaques qui le feront entrer encore un peu plus dans la légende.Voici la liste des mouvements :Somersault Kick (Flash Kick) - Le coup de pied classique en saut périlleux.Sonic Boom - Le projectile de base de Guile.Sonic Blade – Le projectile tournoyant stationnaire.Sonic Hurricane - Un coup aérien massif qu’il fait devant lui ou en diagonale vers le haut.Solid Puncher - Tire une rafale de petits Sonic Boom.Crossfire Somersault - Un tout nouveau super-art qui permet de frapper avec un énorme coup aérien suivi d'un coup de pied en saut périlleux dévastateur.Il faudra cependant être patient pour tester la bête, Street Fighter 6 est prévu pour 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC.