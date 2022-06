Humankind, bientôt sur consoles, un nouveau DLC sort

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

2 en 1

6 nouvelles cultures : Caralans, Nazcas, Taïnos, Incas, Argentins et Cubains.

6 nouvelles merveilles : Pyramide du Soleil - Teotihuacan, Stade Maracana, le désert de sel Salar d’Uyuni, la chute d’eau Salto Angel, le parc national Lençóis Maranhenses et le désert d'Atacama.

9 peuples indépendants

15 événements narratifs

Plus de 30 nouvelles musiques thématiques composées par Arnaud Roy

Deux actualités pour le jeu Humankind, dont vous pouvez retrouver notre test ici . Tout d'abord, l'arrivée prochaine sur consoles. Le jeu est annoncé sur Xbox Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5. Les précommandes sont disponibles dès maintenant. Il débarquera le 4 novembre pour être précis. Il faudra donc un peu de patience, mais ça arrive.Le jeu a été repensé, au niveau des contrôles, pour pouvoir êrre joué avec une manette.Une bande-annonce a été dévoilée :Autre info, l'arrivée du nouveau DLC "Cultures d'Amérique Latine" qui, et ça va vous étonner grave, ajoute des peuples d'Amérique Latine. Mais pas que. Au menu :Prix de ce DLC : 8,99 €. Il est disponible dès à présent. Là aussi, une bande-annonce a été mise en ligne. Notez enfin qu'une mise à jour gratuite majeur est aussi sortie. Système de capitulation retravaillé, rééquilbrage, effets retravaillés, et j'en passe... sont quelques-uns des améliorations apportées par cette mise à jour.