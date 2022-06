Flashback 2 se dévoile

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Une première vidéo

Environ 30 ans nous séparent de la sortie du jeu culte Flashback. Son créateur, Paul Cuisset remet ça et développe actuellement Flashback 2, sous l'égide de Microids.Le jeu proposera la suite des aventures de Conrad B. Hart, le héros du premier jeu. Apèrs avoir vaincu le cerveau-maître dans le premier opus, Conrad doit repartir affronter les morphs. Il va tenter de sauver Ian, son ami, qui vient de se faire kidnapper...Le jeu sortira à la fin de l'année sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. La version Nintendo Switch débarquera en 2023.