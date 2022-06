One Piece Odyssey : le RPG signé Bandai Namco en vidéo

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Une pièce, ça fait pas beaucoup

Nouveau JRPG signé Bandai Namco, One Piece Odyssey suit l'histoire de Monkey. D. Luffy et son équipage du chapeau de paille sur une nouvelle île mystérieuse où ils ont échoué après une tempête.Séparés les uns des autres, chacun des membres découvre les lieux, ses habitants... Les attendent des quêtes, des rencontres, des combats contre de puissants ennemis et des boss, pour finalement réussir à reprendre la mer.Deux nouveaux personnages, Adio et Lim, seront introduits dans ce jeu. Ils ont été créés par Elichiro Oda, le créateur de la saga.Sortie prévue un de ces jours sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.