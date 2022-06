- Routine : horreur et fiction sur la lune

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Intéressant...

Annoncé en 2013, Routine n'a toujours pas vu le jour. Le jeu, développé par Lunar Software, est pourtant toujours en développement, même si aucune date de sortie n'a encore été dévoilée.Routine est un jeu d'horreur en vue subjective. Le joueur se trouve dans une base lunaire, telle que les auteurs les imaginaient dans les années 80. La base est en ruines et votre personnage, uniquement armé d'un outil d'assistance pour interagir avec les systèmes informatiques. Et bien entendu, une menace rode...Le jeu, prévu sur PC, Xbox One, Xbox Series et qui sortira via le Xbox Game Pass, s'est offert une nouvelle bande-annonce. Et elle n'est pas si mal que ça.