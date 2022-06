- Marvelâ€™s Midnight Suns pour le 7 octobre

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Dubitatif je suis

2K et Marvel Entertainment lancent Marvel’s Midnight Suns le 7 octobre prochain. Le jeu est signé Firaxis Games, le studio derrière les franchises Civilization et X-Com...Marvel’s Midnight Suns sera un RPG tactique. Il sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Une version Nintendo Switch est prévue, mais sortira plus tard. Le jeu est désormais disponible à la précommande.Le jeu vous met dans la peau du Chasseur. Vous allez vous opposer aux forces démoniaques de Lilith, unie à Hydra pour dominer le monde. Vous allez devoir composer une équipe de super-héros, avec des personnages tels que Iron Man, Doctor Strange, Wolverine, Spider-man ou Blade, pour défaire vos ennemis.Y'aura du Venom dedans.