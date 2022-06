- The Last of Us : Portage PS5, nouveau jeu multi et série TV

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

M'bof

Sony et Naughty Dog soufflent le chaud et le froid avec des annonces de leur saga The Last Of Us. On commence avec un nouveau jeu multijoueur qui est en développement. Un artwork a été dévoilé et on n'en saura pas plus. Juste qu'il s'agit d'un "projet extrêmement ambitieux" et un "jeu indépendant à grande échelle qui proposera un monde immense digne de The Last of Us et des jeux Naughty Dog".Entre nous, vu la passion qui m'anime quant aux jeux mulitjoueurs et la lie de l'humanité qui s'y retrouve, c'est tout sauf une bonne nouvelle.Pas d'info supplémentaire avant... l'année prochaine.La série TV ensuite. Elle sortira sur HBO et c'est Pedro Pascal qui incarne Joël, preuve, après le film Uncharted, que les gars de Naughty Dog savent peut-être faire des jeux, mais pas des castings. On s'attend donc là aussi à un bon gros foirage, quand bien même Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl, est aux commandes.Enfin, The Last of Us Part I sortira le 2 septembre sur PS5 et plus tard sur PC. C'est indéniablement la meilleure des trois nouvelles, quand bien même on ne va pas non plus sauter au plafond, hein.