- Gotham Knights s'offre une nouvelle vidÃ©o

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Vous aimez les endives ?

Warner Bros. Games et DC ont mis en ligne une nouvelle vidéo de leur jeu Gotham Knights. Et c'est le personnage de Nightwing qui en est au coeur.Très acrobatique, et c'est sa copine qui doit être contente, Nightwing utilise des bâtons d’escrima et des fléchettes. Il se déplace avec un grapin, fait du parkour et a même un planneur, le "trapèze volant". Ça fait rêver.Nightwing n'est autre que Dick Grayson, le premier Robin, devenu super-héros à part entière.Gotham Knights sort le 25 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.Et vous remarquerez que j'ai quand même été très gentil dans le news, à la demande de Sylvain et Théo, qui en ont marre que je vanne les productions Marvel et DC. La preuve, je n'ai même pas évoqué la tête d'endive du personnage. C'est dire si je suis gentil.