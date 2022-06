- Warhammer 40,000: Darktide s'offre du gameplay

Publié le Vendredi 10 juin 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

En plein chaos

On vous a parlé récemment de Warhammer 40,000: Darktide, le nouveau jeu du studio de développement suédois Fastshark. Il vient de s'offrir une vidéo de gameplay que l'on vous partage.Pour rappel, il s'agit d'un FPS, jouable en coop à 4. Vous allez tenter de reprendre la ville de Tertium, abandonée au chaos. Autant dire que ça va défourailler comme en 14-18.Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur Steam et sur le Windows Store. Il est prévu pour le 13 septembre. Il sortira sur PC et Xbox Series.