Ereban: Shadow Legacy, entre plateformes et infiltration

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Y'a pas de fumée sans feu

Ayana est une femme issue d'une race alien ancestrale capable de se fondre dans les ombres. A la recherche de la vérité sur ses origines et sur son monde mourant, Aya va devoir affronter de nombreux ennemis...Ereban: Shadow Legacy mélange infiltration et plateformes, avec des combats mais aussi une narration forte. Le jeu est développé par Baby Robot Games, édité par Raw Fury et sortira sur PC, Xbox One et Xbox Series en 2023. Il sera disponible via le Xbox Game Pass.Une bande-annonce a été dévoilée.