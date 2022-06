Lightyear Frontier : vis ma vie de fermier sur une planète alien

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui fait le buzz ?

Dans Lightyear Frontier, vous allez devoir gérer votre ferme. Mais pas n'importe quelle ferme : une femme située sur une planète extraterrestre. Le jeu est prévu sur PC, Xbox One et Xbox Series au printemps 2023.Il se déroule dans un monde ouvert et peut se jouer en coop, jusqu'à 4 joueurs.En plus de la gestion de votre ferme, vous devrez explorer le monde qui vous entoure.Une vidéo a été dévoilée.