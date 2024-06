- F1 Manager 2024 : AnnoncÃ© sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 28 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Smooth operator

Prenez le contrôle d'un des dix constructeurs officiels de F1, créez votre équipe de champions et faites les concourir dans des courses de F1 dans F1 Manager 2024.F1 Manager 2024 est un jeu solo de stratégie, gestion et simulation de courses de voiture. Dans ce jeu vous incarnez le manager d'une écurie de F1. Vous devez recruter vos coureurs, gérer les demandes des fans pour garantir leur popularité, choisir stratégiquement leur trajectoire sur la piste, engager des chercheurs afin de créer des machines toujours plus performantes mais aussi des effectifs pour entretenir les véhicules.F1 Manager 2024 est un jeu signé Frontier Developments et sera disponible sur Steam , PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 23 Juillet 2024 au prix de 34,99 €