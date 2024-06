Frostpunk 2 : Une sortie reportÃ©e au 20 Septembre 2024

Publié le Vendredi 28 juin 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Une sage décision

Suite directe du jeu de gestion Frostpunk, Frostpunk 2 est sur le point de sortir. Incarnez le dirigeant d'une ville qu'il faudrait faire évoluer et perdurer 30 après le blizzard apocalyptique qui accable toujours les environs d'un interminable gel et donc d'un climat rude et glacial.Frostpunk 2 est un jeu solo, de simulation et de gestion de ville et de société. Vous vous retrouvez dans un monde post-apocalyptique où une vague de gel à envahit votre monde. Il vous faudra pour survivre prendre les rênes de votre ville et créer des quartiers entiers à des fins différentes (industrielles, scientifiques, marchandes, résidentielles, etc..) mais surtout veillez à la bonne entente des habitants. En effet, si le monde dans lequel vous évoluez est rude, la cohabitation humaine l'est encore plus. Avec le développement de votre métropole, les avis divergent sur les lois et les futures qui se dessinent pour la ville. Combattez la nature humaine et sa soif insatiable de pouvoir ou encouragez la pour faire triompher vos idées et faire perdurer la société.Frostpunk 2 est signé par 11 bit studios et sa sortie est retardée au 20 septembre 2024. Le jeu sera disponible sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series.