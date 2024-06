BATTLE CRUSH : Disponible en accÃ¨s anticipÃ©

Publié le Vendredi 28 juin 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Il n'y a que ceux qui sont dans les batailles qui gagnent

Combattez dans l'arène et soyez le dernier survivant dans BATTLE CRUSH. Choisissez votre personnage inspiré de mythologies et légendes et lancez vous dans l'arène pour des combats sans pitié.BATTLE CRUSH est un beat them all en ligne. Dans ce jeu vous devez combattre et être le dernier survivant. BATTLE CRUSH dispose de 3 modes de jeu : Battle Royale, dans lequel 30 joueurs sont lancés dans une arène et doivent s'entre-tuer, Brawl dans lequel vous choisissez 3 personnages pour vous battre, et le mode Duel qui se joue en 1 contre 1. Le mode Battle Royale peut être joué en solo ou en équipe de 3 joueurs et le mode Brawl peut être joué en solo ou en équipe de 2 joueurs.BATTLE CRUSH est signé NCSOFT Corporation et est disponible en accès anticipé sur Steam , Nintendo Switch, Google Play et Apple App Store.