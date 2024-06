(TEST) Heading Out (PC)

Publié le Jeudi 27 juin 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On the road again

De la bonne musique à écouter en conduisant, une bonne petite bagnole, de longues routes américaines, une ambiance entre urgence vitale et dépression... des thèmes importants abordés... Heading Out est résolument adulte, mais résolument réussi aussi.Le genre de petit jeu qu'on met de côté quand on est débordé, certain toutefois qu'on y reviendra plus tard... et quand on met enfin les pattes dessus, c'est une très bonne surprise.On vous laisse découvrir ça dans un petit test rapide, mais qui vaut le coup d'oeil parce que le jeu, lui, le mérite.