- DROS : Une sortie sur Nintendo Switch annoncÃ©e pour le 12 Juillet 2024

Publié le Jeudi 27 juin 2024 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Say Captain, say wot

Incarnez Captain et Dros dans leur ascension de La Machine dans le but de bottez les fesses de l'Alchimiste Fou dans le jeu vidéo DROS. Escaladez la tour, rencontrez des personnages et résolvez les mystères de celle-ci pour réussir à atteindre le sommet en un seul morceau.DROS est un jeu solo de plateforme, casse-tête et d'action. Dans ce jeu vous incarnez deux protagonistes, Captain et Dros, avec chacun leur spécificités. L'un est un guerrier en armure habile au combat, quand à l'autre est une petite créature maligne et agile à qui les énigmes ne posent aucuns problèmes. Switchez entre les deux personnages pour venir à bout des monstres et résolvez les énigmes qui s'opposeront à vous.DROS est un jeu signé emergeWorlds. Il est disponible sur Steam depuis le 20 Juillet 2024 au prix de 19,50 € et sera mis en ligne sur Nintendo Switch à partir du 12 juillet 2024.