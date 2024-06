- Little Big Adventure - Twinsenâ€™s Quest, le remake du jeu culte

Publié le Jeudi 27 juin 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Entre joie et crainte

L'un des jeux les plus marquants de ma jeunesse vidéoludique, sur lequel j'ai passé des heures entières à le faire, le refaire, le rerefaire... sans compter sa suite, tout aussi géniale... Little Big Adventure revient sur le devant de la scène avec un remake.Little Big Adventure - Twinsen’s Quest sortira cet automne sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Sur le papier, c'est une bonne nouvelle. On reste quand même très très prudent. Déjà, parce que ce remake s'offre une nouvelle direction artistique qui ne plaira pas à tout le monde. Personnellement, même si j'aurais préféré un graphisme plus rond, qui à mon avis sied bien mieux aux personnages et à la faune, ce nouveau choix ne me déplaît pas pour autant.Ensuite, parce que la bande originale ne reprend pas le thème musical original et ça, c'est dommage, même si Philippe Vachey, le compositeur, est à nouveau aux commandes de la musique. Enfin, parce que le jeu est signé Microids et qu'ils n'ont pas la réputation de soigner leurs remakes. Celui de North & South me reste encore en travers de la gorge et la suite de Flashback aurait mérité une lapidation.Bref. On veut bien lui laisser sa chance. Mais en cas d'échec, ma réaction pourrait être exagérement vulgaire.