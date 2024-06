- My Museum - Treasure Hunter : Disponible sur Steam depuis le 25 Juin 2024

Publié le Mercredi 26 juin 2024 à 11:40:00 par Clémentine Carrasqueira

Volez des objets antiques pour les mettre dans votre musée et en faire du profit !

Rénovez votre musée et chercher des trésors à exposer dans My Museum: Treasure Hunter. Dans ce jeu vous devrez partir à l'aventure, restaurer et décorer votre musée et vos trouvailles, mais aussi négocier de nouvelles pièces à apporter à votre collection dans les ventes aux enchères.My Museum: Treasure Hunter est un jeu solo de simulation, d'exploration et de gestion. Vous devez visiter des temples du passé et y résoudre des énigmes pour y trouver des objets ancestraux et de grande valeur. Vous pouvez aussi compter sur votre chien, ce fidèle compagnon qui vous guide pour trouver les zones à fouiller au détecteur de métaux. Votre musée est très personnalisable et vous pouvez aussi bien détruire les murs pour faire de la place qu'y placer des coffrets d'exposition pour vos reliques. N'oubliez pas de vous battre bec et ongle dans les ventes aux enchères pour obtenir les biens les plus précieux et les exposer.My Museum: Treasure Hunter est un jeu développé par ManyDev Studio et Code Meister et édité par PID Games. Il est disponible sur Steam depuis le 25 Juin 2024 au prix de 14,99 €.