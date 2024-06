Pioneers of Pagonia : Une mise à jour pour l'accès anticipé

Publié le Mercredi 26 juin 2024 à 11:20:00 par Clémentine Carrasqueira

Remplacez les monstres habitant sur l'île car c'est chez vous maintenant

Explorez, combattez, bâtissez et étendez votre empreinte sur les îles dans Pioneers of Pagonia. Voyagez d'îles en îles, gagnez la confiance des habitants et installez votre peuple. Mais attention, des monstres sournois pourraient bien enrayer votre exploration.Pioneers of Pagonia est un jeu solo de gestion, d'action, d'exploration et de construction. Une nouvelle mise à jour vous permet d'avancer dans le jeu en trouvant des ressources et en les exploitant pour construire votre village et accueillir vos habitants. Il vous est désormais possible de miner et de fouiller les sols pour obtenir de nouveaux matériaux. L'exploration est le maître mot du jeu car les îles que vous accostez regorgent de ressources diverses. Mais prenez garde à n'envoyer en expédition que les explorateurs les plus aguérris car de nombreux monstres rôdent dans les parages. Pour accueillir plus de villageois et pour vous installer définitivement sur l'île, il vous faudra gagner la confiance des habitants pour former une alliance. Agrandissez votre coalition et unifier tous les peuples de votre monde.Pioneers of Pagonia est signé Envision Entertainment et le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam au prix de 29,99 €.