House of Golf 2 : un nouveau jeu de mini-golf à faire à la maison

Publié le Mercredi 26 juin 2024 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Chill et mignon

Plus de 100 trous vous attendent dans House of Golf 2, le nouveau jeu signé Starlight Games, dont la sortie est prévue pour le 25 juillet, sur PC, Xbos Series et PS5.Ce jeu de golf vous permet d'effectuer des parcours dans une maison, avec tous les obsctacles et toutes les contraintes liés à un tel environnement.Jusqu'à 4 joueurs peuvent s'affronter en même temps sur une même partie. Le jeu propose aussi la possibilité de créer des tournois.Simple, tranquille, fun.