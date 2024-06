Supervive, un nouveau Battle Royale en Playtest cet été

Publié le Mercredi 26 juin 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Marcher sur une vive, c'est très douloureux, alors une supervive...

Supervive est un Battle Royale dans lequel vous allez incarner un héros... qui va devoir en tuer plein d'autres parce que, comme dirait Connor MacLeod, il ne peut en rester qu'un.Dans un monde néo-apocalyptique, les joueurs s'associent par groupes de 2 ou 4 pour affronter des ennemis sur une carte située... dans le ciel. Ajoutez une tempête surnaturelle qui s'abat sur eux et l'ambiance est posée.Le jeu propose des capacités, des pouvoirs et des objets pour équiper vos héros. Les mouvements sont basés sur une physique assez libre, permettant de créer des actions et des déplacements originaux, prompts à surprendre l'adversaire.Jusqu'à 20 équipes pourront s'affronter sur une même carte.15 chasseurs (personnages) sont pour le moment définis.Un Playtest aura lieu du 27 juin au 4 juillet. Les inscriptions se font ici . Le jeu sera un free-to-play.