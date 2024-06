Let’s School : Une date de sortie prévue pour le 16 Juillet 2024

Publié le Mercredi 26 juin 2024 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Devenez le plus grand de tous les directeurs d'établissement scolaire

Construisez de zéro votre établissement scolaire et dirigez le dans Let’s School. Choisissez les bâtiments et décorez votre école mais prenez garde aux professeurs désagréables et aux élèves qui pourraient y mettre le feu. Quel dommage ce serait de voir le fruit de vos efforts détruits.Let’s School est un jeu de simulation, gestion et construction bac à sable. Pour avancer dans le jeu vous devez construire votre école mais aussi en préserver la réputation et le bonheur des élèves. Pour cela, il vous faudra bien-sûr faire en sorte que votre établissement soit beau et fonctionnel, mais aussi adopter des animaux de compagnies, gérer vos clubs et les évènements sportifs et extrascolaires ainsi que la qualité de votre enseignement en engageant ou virant des professeurs. Assurez aussi la sécurité de votre école attrapant les élèves qui pourraient causer du tort à votre réputation.Let’s School est un jeu signé Panthea Games. Il est disponible sur Steam depuis le 27 Juillet 2023 au prix de 18,99 €. Une sortie sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series est prévue pour le 16 Juillet 2024.