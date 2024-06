Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition est sorti

Publié le Mercredi 26 juin 2024 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

On s'était donné rendez-vous dans 20 ans...

Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une édition collector est prévue pour plus tard, mais on vous rappelle qu'elle ne sera dévoilée que le 12 juillet.C'est l'occasion de retrouver Jade, Pey'j, Double H et toutes les créatures de Hillys. Jade, une jeune photographe, enquête sur les attaques menées par les DomZ, une race alien parasite que l'humanité a combattue... il y a 20 ans.Pour rappel aussi, cette édition propose des graphismes 4K retravaillées, du 60fps, une sauvegarde automatique, la possibilité de passer les cinématiques, de jouer à la manette ou au clavier-souris et la sauvegarde crossplatform (continuez votre partie quelle que soit votre plateforme de jeu), un nouveau mode Speedrun, plus de 20 nouveaux succès et une galerie photos/vidéos d’anniversaire.On est sur le test, on vous en reparle vite.