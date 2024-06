(TEST) Sharkoon Skiller SGM50W, une souris gaming sans fil à prix sympathique

Publié le Mardi 25 juin 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Efficace et pas chère, c'est Skiller qu'on préfère ?

Si les puristes préfèrent jouer avec une souris filaire, latence oblige, la majorité des gamers... s'en tamponne le coquillard. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Et puis, moins de fil, plus de plaisir ? Et tout cas, moins de fil, moins d'encombrement, ça c'est certain. Et moins de risque de péter sa souris avec un fil qui se tord dans un mauvais sens...Sharkoon a réussi le pari de réconcilier les deux parties, avec une souris gaming sans fil, utilisable aussi en filaire.A emmener partout, donc, pour des parties endiablées. Reste à savoir si elle vaut le coût. Qui n'est d'ailleurs pas si élevé que ça, pour une souris sans fil.