- Le premier épisode du documentaire sur la création du jeu Mars 2120 mis en ligne le 21 Juin 2024

Publié le Mardi 25 juin 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Qu’avaient-ils l’intention de faire de lui ? Une sorte de super-explorateur parachuté sur des planètes inconnues, seul, toujours seul, mission après mission, comme dans les plus mauvais romans de conquête de l’espace...

Incarnez Anna "Thirteen" Charlotte, envoyée sur la première colonie de Mars. Cependant lors de son arrivée, elle découvre une colonie vide et des monstres qui n'attendent qu'elle. Dans MARS 2120 survivez et découvrez ce qui est arrivé aux membres de la colonie.MARS 2120 est un jeu solo d'action et d'aventure inspiré des classiques rétros comme Super Metroid, Castlevania: Symphony of the Night ou Guacamelee. Pour avancer dans le jeu, il vous faudra explorer les ruines de la colonie et vaincre les différents monstres et boss qui se dresseront devant vous pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé.MARS 2120 est signé QUByte Interactive et sortira sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series au second semestre 2024. Pour appuyer la sortie du jeu, QUByte Interactive nous révèle sur sa chaîne youtube un documentaire sur la création et le développement du jeu. Le premier épisode a été mis en ligne le 21 Juin 2024.