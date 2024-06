Ghostbusters : les nouveautés de chez Hasbro Pulse

Publié le Mardi 25 juin 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est bientôt Noël (si, si)

Le Ghosbusters Day (8 juin, date anniversaire de la sortie du premier film aux US en 1984) a beau être déjà passée, Hasbro Pulse propose de nombreuses figurines de la saga et quelques nouveautés pas piquées des vers.On débute avec la. Il s'agit de la réplique de la première voiture de la série. Les portières s'ouvrent, le coffre aussi, les roues roulent (forcément). Elle est compatible avec les figurines 9,5 cm.La bonne nouvelle, pour nous, c'est que nous l'avons reçue à la rédac'. Outre son sublime packaging, la voiture est vraiment, vraiment classe. Entre jouet et figurine de collection, elle fera son petit effet sur une étagère de votre bureau ou de votre salon parce que, soyons honnête, même si on l'offre à ses enfants, c'est avant tout pour la garder, nous, non ?En tout cas, on adore.Disponible au prix de 73,99 € en boutique ou sur le site Hasbro Pulse Collaboration exclusive entre les deux franchises, voici la figurine. Ecto-1, le véhicule de S.O.S. Fantômes devient un robot Transformers. Elle est fournie avec une lance proton et une figurine Slimer.Sortie fin août au prix de 59,99 € en boutique ou sur le site Hasbro Pulse A sortir à la fin de l'année, mi-décembre, les figurinessont disponibles à la précommande sur le site Hasbro Pulse . Elles sont vendues 54,99 €. Retrouvez Egon Spengler, Peter Venkman, Ray Stantz et Winston Zeddemore en figurines articulées de 9,5 cm, avec 4 packs de protons, 1 piège à fantômes, 1 détecteur P.K.E. et une paire d'ecto-lunettes. Elles sont compatibles avec la voiture Ghostbusters Plasma Series Ecto-1 (1984).Toutes ces figurines sont en édition limitée.