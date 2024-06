- Love Elysium - Secret of the Goddess : Disponible dès maintenant sur Switch

Publié le Lundi 24 juin 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Drama dans le concours de miss

Incarnez Sota qui, avec sa meilleure amie Yuina, ont été sélectionnés pour être juge d'un concours de beauté. Rencontrez les candidates, apprenez à les connaitres, développez de l'affection voir même de l'amour.Love Elysium: Secret of the Goddess est un jeu de simulation de rencontres solo. Pour avancer dans le jeu vous devrez faire différents choix pour déterminer votre relation avec les personnages. Débloquez des scènes et tombez sous le charme de la personnalité de la fille de votre choix et recommencez afin de découvrir les différentes fins. Mais attention, ces jeunes filles ne sont pas qu'un physique mais ont aussi un secret qui vous faudra découvrir.Love Elysium: Secret of the Goddess est développé par Bikini Games et édité par RedDeer.Games et est disponible sur Nintendo Switch depuis le 21 Juin 2024 au prix de 19,99 €.