My Horse: Bonded Spirits, un nouveau jeu d'équitation

Publié le Lundi 24 juin 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Yiiihaaa

My Horse: Bonded Spirits vient de sortir sur Steam . Il est proposé à moins de 20 €. Dans ce nouveau jeu d'équitation, vous allez construire votre écurie, récupérer des chevaux et aller vous promener avec.Au fil du lien que vous allez tisser avec un bourrin, vous pourrez le faire progresser et progresser avec lui, jusqu'à participer à des compétitions et gagner des espèces de fleurs en tissu dégueulasses à accrocher devant son box.Il faudra aussi gérer votre écurie, vous occuper de la santé de vos chevaux, partir en excursion découvrir de nouveaux endroits...Avouez que ça donne... euh... envie ?