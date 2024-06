Industry Giant 4.0 : le jeu de construction et gestion dévoile un trailer

Publié le Lundi 24 juin 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est qui le patron ?

Industry Giant 4.0 est un jeu de simulation/construction économique inspiré des réussites de PDG tels que Rockefeller, Steve Jobs ou Jeff Bezos, dans lequel vous allez devoir créer votre industrie, la développer, la faire fructifier, mais aussi faire avec toutes les problématiques économiques, culturelles et politiques.Le climat sera aussi au centre de votre production, puisqu'il faudra gérer l'approvisionnement de vos usines ou le transport de vos marchandises en essayant de réduire votre empreinte carbone.Le jeu se veut pointu en termes de gestion et aborder des données rarement exploitées dans ce genre de jeu.Le jeu est développé par le studio Don VS Dodo et édité par Toplitz Productions. Il sortira à la fin de cette année.