Star Trek Online - Unparalleleled : une nouvelle saison disponible sur PC et consoles

Publié le Lundi 24 juin 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Dites-vous bien que si mon anatomie semble différente de la votre, j'en suis ravi.

Dans un univers parallèle, l'Alliance Khitomer vous charge à vous et la capitaine de l'entreprise F, capitaine Sela, de modifier une passerelle Iconienne. Mais pendant votre mission vous recevez un message de détresse venant d'un autre univers vous disant qu'ils sont assiégés par un Borg multiversel, qui attaque depuis une énorme sphère de Dyson. C'est le pitch de la nouvelle saison de Star Trek Online : Unparalleled.Star Trek Online : Unparalleled est un MMO RPG en ligne se basant dans l'univers de Star Trek.Vous pouvez incarner le capitaine d'un vaisseau de la Fédération, défendre l'Empire en tant que guerrier klingon, reconstruire l'héritage romulien en tant que commandant d'un Warbird de la République romulienne ou bien mener des missions pour le compte du Dominion en tant que soldat Jem'Hadar. Vous pouvez aussi explorer des lieux de l'univers Star Trek, entrer en contact avec de nouvelles espèces extraterrestres et combattre aux côtés d'autres joueurs à bord de vaisseaux personnalisables. Pour cette 32e saison, vous pourrez découvrir un nouvel épisode du jeu, affronter des Borg dans un mode Battle Royale, accomplir des missions de saison pour gagner des récompenses uniques ou encore modifier votre personnage en gardant vos objets grâce au jeton d'altération du capitaine.Star Trek Online : Unparalleled est développé par Cryptic Studios et édité par Arc Games et est disponible sur Steam , Playstation 4 et Xbox One.