(TEST) Steelseries Arctis Nova 5 Wireless, un casque gaming sans fil de haute volée

Publié le Vendredi 21 juin 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

A un prix abordable

Au fil des années et des différents tests de leurs produits, je suis tombé très fan des produits Steelseries. D'ailleurs, mon casque de référence est encore aujourd'hui leur Arctis Nova Pro Wireless, qui trône fièrement sur mon bureau et me permet de m'isoler quand, au choix, madame gueule ou la gamine regarde trop fort ses émissions à la con.Tester un nouveau produit de chez Steelseries est donc toujours un moment agréable, un moment attendu, et le résultat est rarement (jamais ?) décevant.Bref, nous avons testé un nouveau casque de chez Steelseries. Et nous avons plutôt passé un bon moment.