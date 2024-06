- Drug Dealer Simulator 2 : Disponible depuis le 20 Juin 2024

Publié le Vendredi 21 juin 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

C'est moi le danger

Incarnez Eddie, hors-la-loi après de mauvaises décisions passées, qui a trouvé asile sur l'île Isla Sombra. Mais vous ne comptez pas rester sage. Utilisez vos connaissances et vos compétences pour créer votre clientèle et monter votre business pour devenir un vrai baron de la drogue.Drug Dealer Simulator 2 est un jeu solo ou en coopération jusqu'à trois joueurs, de gestion, d'action, d'exploration et de simulation. Dans ce jeu vous arrivez sans rien sur une île hostile. Vous devrez entretenir et améliorer votre local, cuisiner et créer vos drogues, combattre vos concurrents, fidéliser votre clientèle et engager des petites mains ainsi que créer une hiérarchie afin de monter un véritable cartel.Drug Dealer Simulator 2 est développé par Byterunners et édité par Movie Games.Le jeu est disponible depuis le 20 Juin 2024 sur Steam au prix de 24,50 €.