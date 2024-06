- Teenage Mutant Ninja Turtles - Splintered Fate : Une sortie le 17 Juillet 2024 sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 21 juin 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Qui veut de la pizza ?

Splinter a été kidnappé par Shredder à travers un mystérieux portail, cependant nos tortues ninjas peuvent compter sur April et Metalhead pour analyser les indices et les guider. Incarnez Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate et partez à la recherche de votre mentor.Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate est un jeu solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs d'aventure et d'action. Dans ce jeu vous devrez parcourir différents niveaux en combattant vos ennemis afin de récupérer des indices sur la localisation de Splinter et d'aller le sauver. Chaque tortue ninja possède différentes armes et mode de combat alors testez-les pour trouver celle qui vous convient le mieux.Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate est signé Viacom International et sera disponible sur Nintendo Switch le 17 Juillet 2024. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le Nintendo eShop