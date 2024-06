- Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition sort le 25 juin

Publié le Vendredi 21 juin 2024 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un jeu cochon

Il y a très peu de chance qu'on voie débarquer un jour une suite, malgré toutes les promesses et les espoirs entretenus par Ubisoft depuis des années, mais en tout cas, Beyond Good & Evil fête ses 20 ans et ressort en version Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition le 25 juin prochain.Ce sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une édition collector est prévue pour plus tard, et ne sera dévoilée que le 12 juillet.Au menu de cet 20th Anniversary Edition, des graphismes 4K retravaillées (ne vous attendez pas non plus à une claque graphique, hein), du 60fps, une sauvegarde automatique, la possibilité de passer les cinématiques, de jouer à la manette ou au clavier-souris et la sauvegarde crossplatform (continuez votre partie quelle que soit votre plateforme de jeu).Côté bonus, un nouveau mode Speedrun, plus de 20 nouveaux succès et une galerie photos/vidéos d’anniversaire.