- Ultimate Hunting : Un nouveau trailer

Publié le Vendredi 21 juin 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Le bon et le mauvais chasseur

En Californie ou en Afrique, sortez votre fusil et chassez dans Ultimate Hunting. Dans ce jeu vous pouvez customiser votre arsenal et choisir différentes techniques de chasses. Entre la traque ou bien appâter vos proies vous avez le choix mais surtout restez discret.Ultimate Hunting est un jeu solo ou jusqu'à 16 joueurs de simulation de chasse. Vous pourrez chasser sur 2 destinations différentes, en Californie ou en Afrique. Quatres personnages non jouables seront présents pour vous guider et vous assigner à vos missions de chasse. Marjorie Holter, une jeune chasseuse expérimentée, et Dejan, le gardien taciturne du pavillon et expert dans le maniement des armes, seront vos guides pour découvrir les réserves Africaines. Pour la Californir vous serez guidé par Kam Davis, un chasseur stoïque et expérimenté et pourrez acheter vos ressources essentielles chez Roundabout Pete. Observer les comportements de vos proies, traquez les, appatez les, choisissez les avec précaution mais surtout restez à l'affût qu'un plus gros prédateur ne vienne vous prendre vous comme proie.Ultimate Hunting est développé par 3T Games et édité par Ultimate Games. Il sera disponible sur Steam courant 2025/2026 et une sortie sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series est aussi prévue.