- Windstorm Start of a Great Friendship â€“ Remastered : Disponible depuis le 20 Juin 2024

Publié le Vendredi 21 juin 2024 à 10:50:00 par Clémentine Carrasqueira

Le cheval, le cheval oui c'est trop génial

Incarnez Mika, une jeune fille qui parle à l'oreille des chevaux, et Whisper son étalon noir dans la version remasterisée de Windstorm: Start of a Great Friendship. Explore la région alpine qui t'entoure, trouve des objets cachés et prends soin de ton fidèle compagnon.Windstorm: Start of a Great Friendship – Remastered est un jeu solo d'aventure, d'exploration et de simulation d'équitation. Pour avancer dans le jeu, il faut explorer les environs et trouver des objets cachés pour débloquer des succès, prendre soin de Whisper en nettoyant son écurie, en jouant avec, en nettoyant ses sabots et plus encore, mais aussi remporter des courses hippiques. La version remasterisée ajoute également un mode photo et des graphismes et animations remises au goût du jour.Windstorm: Start of a Great Friendship – Remastered est développé par Aesir Interactive et Sleeprunner Studios et est édité par Mindscape. Le jeu est disponible depuis le 20 Juin 2024 sur Playstation 5, Xbox Series et Steam au prix de 24,99 €.