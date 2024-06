- Nivalis : Une sortie annoncée pour le printemps 2025

Publié le Vendredi 21 juin 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Il n'y a aucun agrédient secret

Prenez le contrôle de votre vie dans un univers cyber-punk dans Nivalis. Reprenez un stand de nouille et faites grossir votre affaire en un restaurant, une boite de nuit ou pourquoi pas un hôtel ? Mais attention, votre ville est dangereuse et votre succès grandissant pourrait bien attirer l'attention.Nivalis est un jeu solo de simulation de vie et de gestion de restaurant. Pour progresser vous devrez gagner de l'argent avec votre affaire, customiser votre lieu de travail, pêcher, cultiver ou bien acheter vos propres ingrédients et découvrir l'histoire des personnages non jouables pour vous en faire des amis ou des ennemis. Vous évoluez dans une grande ville dans le style cyber-punk qu'il vous faudra aussi explorer afin de faire de nouvelles rencontres à vos risques et périls.Nivalis est développé par ION LANDS et édité par 505 Games. Il sera disponible sur Steam au printemps 2025.